DRK-Tafel jetzt auch in Oebisfelde

Jeder der in irgendeiner Form Sozialleistungen vom Staat bezieht, kann das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen.

Oebisfelde - Jetzt gibt es die Tafel auch in Oebisfelde. In der vergangenen Woche hat der DRK-Kreisverband Börde die mobile Ausgabe in der Friedrich-Engels-Straße gestartet. Jeden Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr werden am kleinen Platz zwischen den Blöcken Nr. 5 und 6 Lebensmittel an Bedürftige gegen ein geringes Entgelt verteilt.