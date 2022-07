Droht dem Laubprojekt in Oebisfelde schon das Aus?

Oebisfelde/Weferlingen - Abschließbare Container, in denen kostenlos das städtische Laub entsorgt werden kann – Anwohner am Apfelweg und in der Bahnhofsstraße in Oebisfelde konnten das Angebot im Herbst nutzen. Es war ein Pilotprojekt, das ausloten sollte, ob es eine mögliche Option künftig für alle Orte in der Einheitsgemeinde wäre. Die ersten Daten liegen jetzt auf dem Tisch.