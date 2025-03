Oebisfelde - Große Freude bei den jungen Sportlern der Drömlingschule Oebisfelde: Die neu gegründete Floorballmannschaft der Altersklasse U14 hat das Regionalfinale Nord gewonnen und sich damit für das Landesfinale qualifiziert. Unter der Leitung der Sportlehrer Harald Bock und Pascal Koitek setzte sich das Team in einem spannenden Turnier gegen die Konkurrenz aus Beetzendorf und Magdeburg durch.

Das Turnier begann vielversprechend mit zwei Auftaktsiegen gegen das Gymnasium Beetzendorf und die Mannschaft aus Magdeburg. In der Rückrunde musste das Team jedoch eine knappe Niederlage gegen Beetzendorf hinnehmen. Somit wurde das abschließende Spiel gegen Magdeburg zur entscheidenden Partie – und die Oebisfelder Spieler bewiesen Nervenstärke. Souverän sicherten sie sich den Sieg und damit den Turniererfolg. Als Belohnung gab es eine Siegerurkunde und Goldmedaillen für alle Mannschaftsmitglieder.

Jugend trainiert für Olympia

Die Teilnahme bei „Jugend trainiert für Olympia“ hat an der Drömlingschule Oebisfelde Tradition. Bisher starteten die Schüler vor allem in den Sportarten Leichtathletik, Fußball und Handball. In diesem Schuljahr entschlossen sich die beiden Sportlehrer Bock und Koitek dazu, etwas Neues auszuprobieren und Floorball als Mannschaftssport zu etablieren. „Wir wollten sehen, wo noch versteckte Talente schlummern und welche Sportarten den Schülern Freude bereiten“, erklärt Harald Bock. Gerade der Schulsport biete viele Möglichkeiten, den Schülern Teamgeist beizubringen.

Dank guter Hallenvoraussetzungen und der Anschaffung der notwendigen Sportgeräte konnte das Team optimal trainieren. Die Vorbereitung erfolgte mit den Jahrgängen der U14, in denen Jungen und Mädchen gemeinsam in einer Mixed-Mannschaft antreten. „Das tat dem Teamgeist besonders gut“, betont Bock.

Der Spaß am Spiel war von Anfang an spürbar und übertrug sich schnell auf alle Beteiligten, auch auf die Sportlehrer. Besonders stolz sind die Lehrer auf die Entwicklung und den Einsatz ihrer Mannschaft. „Es ist immer wieder schön zu erleben, wie Kinder und Jugendliche über sich hinauswachsen“, sagt Pascal Koitek. „Das Leuchten in den Augen und die Begeisterung für den Sport sind der beste Anreiz, unsere Arbeit fortzusetzen.“

Zur Landesmeisterschaft nach Weißenfels

Nun richtet sich der Blick nach vorne: Schon am 1. April steht das Landesfinale in Weißenfels an. Dort wird die Schul-Mannschaft erneut ihr Können unter Beweis stellen und sich mit den besten Teams aus Sachsen-Anhalt messen. Antreten werden dabei Joshua Sandke, Johnny Rohrbach, Nikki Stein, Milla Eckert, Milo Behrens, Fynn Nothnick, Taylor Sanner, Are Lenz, Luna Craas, Max Rühlemann, Kyra Duldhardt und Chantal Meewies.

Mit viel Ehrgeiz und Spielfreude geht das Team nun in die finale Vorbereitungsphase – in der Hoffnung, beim Landesfinale erneut triumphieren zu können.