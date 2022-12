Ungewöhnliches Hobby Ein 15-Jähriger zieht in Rätzlingen alle Register

Bei Orgelmusik scheiden sich die Geister: Entweder man liebt sie oder man mag sie nicht. Der 15-jährige Mattis ist definitiv ein Fan der Königin der Instrumente. Was ihn am Orgelspiel so fasziniert, erzählt er hier.