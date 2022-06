Engagement Ein ganzes Dorf packt an - Arbeitseinsatz auf dem Sportplatz in Bösdorf

Die Tribüne veraltet, bröckelnder Putz an den Wänden, Spielerkabinen ohne Glanz – das war gestern. Zumindest, was den Sportplatz des SG Bösdorf 08 angeht. Über 50 Helfer schafften an nur einem Tag das scheinbar Unmögliche und verpassten der Sportstätte nebst Gebäuden eine komplette Grunderneuerung.