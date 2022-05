Jubiläum Ein Kanonenschuss zu Ehren des Hörsinger Sportvereins

Einhundert Jahre ist es her, dass in Hörsingen erstmals ein Fußballturnier organisiert wurde. Das war 1922, das Jahr, das offiziell als die Geburtsstunde des Sportvereins gilt und in dem die Hörsinger Fußball-Mannschaft ihr erstes Spiel bestritt, damals noch unter dem Namen Schwarz-Weiß Hörsingen.