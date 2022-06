Eine Frau dirigiert nun die Herren: Männer-Gesang-Verein 1879 Oebisfelde bricht mit Karin Richter zu neuen Ufern auf

Für den Männer-Gesang-Verein 1879 Oebisfelde brechen neue Zeiten an. Katrin Richter aus Wolfsburg übernimmt ab sofort die Chorleitung. Zudem wählten die Mitglieder einstimmig den jüngsten Vorstand in der Geschichte des Männerchors.

Oebisfelde - „Die Kunst des Könnens liegt nur im Wollen.“ Dieses Zitat stammt von Johann Wolfgang Goethe. Und es ist auch das Lebensmotto von Karin Richter. Die Wolfsburgerin übernimmt künftig die Chorleitung des Männer-Gesang-Vereins 1879 Oebisfelde. Einen Männerchor mit so vielen jungen Stimmen dürfe man nicht einfach so im Stich lassen, begründet die 76-Jährige ihre Entscheidung. Im Juli dieses Jahres hatte Marius Rohde mitgeteilt, die Leitung abzugeben. Bereits 1996 absolvierte sie ihre Prüfung zur Chorleiterin. Seitdem leitete die Wolfsburgerin mehrere Frauen-, Männer- aber auch gemischte Chöre. An Erfahrung mangelt es ihr also nicht.