Zum Eisenbahnfest am 13. und 14. Mai in Oebisfelde können Eisenbahnfans mit dieser alten Dampflok von Oebisfelde nach Haldensleben fahren. Der Fahrkartenverkauf startet am 27. April .

Oebisfelde - Zum Eisenbahnfest am 13. und 14. Mai in Oebisfelde dürfen sich die Besucher auf pures Oldtimer-Feeling auf Schienen mit einer Portion Dampf unterm Kessel freuen. An beiden Tagen wird es jeweils drei Sonderfahrten mit einer historischen Universaldampflokomotive aus dem Baujahr 1941 und wird von Oebisfelde nach Haldensleben und zurück geben. Der tonnenschwere Gigant kommt eigens dafür aus Eisenach angerollt. Der Fahrkartenverkauf startet am Donnerstag, 27. April.