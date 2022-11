Endlich wieder eine Burgweihnacht in Oebisfelde

Nach drei Jahren können sich die Oebisfelder wieder auf Glühwein, Crêpes, Poffertjes und andere Leckereien im Burghof freuen. Am kommenden Wochenende, 3. und 4. Dezember, findet endlich wieder die Burgweihnacht statt.

Die Ziehung der Hauptgewinne der Tombola ist einer der Höhepunkte der Burgweihnacht in Oebisfelde: 2019 konnte der Castrum-Verein dank der Unterstützung von Handel, Gewerbe und Privatleuten 300 Preise herausgeben.

Oebisfelde - Nach zwei Jahren Corona-Pause richtet der Castrum-Verein am Wochenende, 3. und 4. Dezember, wieder die weit über die Region hinaus beliebte Burgweihnacht in Oebisfelde aus. Die Besucher erwartet ein weihnachtliches Programm und jede Menge Budenzauber. Über den Burghof wird wieder der Duft von Bratwurst, Glühwein und Co. ziehen.