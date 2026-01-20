Die Oebisfelder Feuerwehr pumpt drei Keller leer, nachdem diese vollgelaufen sind. Auch die LSW muss mit zwei Mitarbeitern vor Ort Hand anlegen.

Erst Schneemassen, dann Keller unter Wasser: Feuerwehr rückt mit 25 Kameraden an

Mit insgesamt 25 Einsatzkräften rückt die Oebisfelder Feierwehr in der Burgstraße an, wo Wasser in einem Keller festgestellt wurde.

Oebisfelde. - Ein Wassereinbruch in mehreren Kellern hat am vergangenen Freitagabend einen größeren Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Oebisfelde ausgelöst. Um 18.38 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt drei Gebäude in der Marktstraße betroffen sind.