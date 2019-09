Ein alkoholisierter und bekiffter Autofahrer entkam der Polizei nach einem Unfall in Buchhorst/Landkreis Börde trotz Flucht nicht. Foto: Carsten Rehder

Ein alkoholisierter und bekiffter Autofahrer wurde nach einem Unfall und Flucht doch recht schnell von der Polizei erwischt.

Buchhorst l Der Fahrer eines Audis war Sonnabend in Buchhorst/Landkreis Börde auf der Röwitzer Straße unterwegs, als er wohl wegen eines Fahrfehlers mit dem Auto eine Leitplanke derart streifte, dass das Fahrzeug dort stehen bleiben musste. Wie die Polizei weiterhin informiert, stellte der Fahrer zwar ein Warndreieck an der Unfallstelle auf, machte sich dann aber davon. Die Polizei setzte zum Auffinden des Unfallverursachers sogar einen Fährtenhund ein. Letztendlich führten umfangreiche Ermittlungen, so die Polizei, dann zum Audi-Fahrer. Bei ihm wurde jeweils ein Alkohol- und Drogentest vorgenommen, die beide ein positives Ergebnis erbrachten. Daraufhin wurde eine Blutentnahme fällig und der Führerschein sichergestellt.