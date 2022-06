Etinger Volksfest mit Erfolgsrezept: Mix aus Spaß und Sport

Fabian Busse startet im Rahmen des Volksfestes in Etingen beim Staffellauf. Er hatte den Stab von Felix Schüssling übernommen.

Etingen - In Etingen wird nicht nur gern gefeiert, sondern der Sport stand auch beim diesjährigen Volksfest im Mittelpunkt. Zu einem Staffellauf starteten in verschiedenen Gruppen über 50 Frauen, Männer und Kinder. „Es gab auch einen Wettbewerb für die Mädchen und Jungen des Kindergartens. Zehn Kinder absolvierten dabei in zwei Mannschaften den Parcours“, schilderte Hendrik Scharf, der zu den Organisatoren zählte. Zu einer Sportplatzrunde von etwa 400 Meter starteten Grundschüler.