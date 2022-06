Exposé zum Grundstück an der Stendaler Straße in Oebisfelde sorgt für Ärger

Fast 20 Jahre liegt die Ackerfläche an der Stendaler Straße in Oebisfelde brach. Jetzt wirbt ein Investmentunternehmen aus Harthausen genau mit diesem Grundstück für neue Investoren. Doch das Areal ist im Besitz der Maharishi-Weltfriedensstiftung. Als wäre die Lage nicht schon verzwickt genug, sorgt ein Schreiben zudem noch zusätzlich für Unmut.

Seit 20 Jahren liegt die Ackerfläche am Papengraben brach. Erworben hatte es seinerzeit die Maharishi Weltfriedensstiftung,. Seitdem hat sich nichts mehr getan.

Oebisfelde - Eigentlich hat Oebisfelde freie Bau- und Gewerbeflächen. Nur leider befinden sich diese nicht immer im Besitz der Stadt. Wie im Fall der Ackerfläche am Papengraben an der Stendaler Straße. Eigentümer ist die Maharishi-Weltfriedensstiftung. Und die hatte große Pläne mit dem Areal auf dem ehemaligen DDR-Kasernengelände. Erst sollte es ein Uni-Campus werden, dann ein Erholungspark inklusive 54-Meter-Turm am Eingangsbereich mit Büros, Café und Planetarium. Alles nur heiße Luft.