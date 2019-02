Nach einem dreisten Diebstahl in einem Oebisfelder Einkaufsmarkt entkam der Täter mit 100 Schachteln Zigaretten.

Oebisfelde l In einem eher ungewöhnlichen Fall ermittelt derzeit die Kriminalpolizei in Haldensleben: Nach ersten Ermittlungen am Tatort wurden am Mittwoch etwa 100 Schachteln Zigaretten verschiedener Hersteller aus einem Aufsteller im Kassenbereich eines Oebisfelder Einkaufsmarktes an der Stendaler Straße gestohlen.

Nach Angaben des Filialleiters des Discount-Marktes, so die Information der Polizei, soll die Tat bei laufendem Geschäftsbetrieb zwischen 9 und 9.30 Uhr passiert sein. Zum Hergang des dreisten Diebstahls liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Deshalb erhofft sich die Kripo entsprechende Hinweise zum Tathergang oder zum Täter. Die können telefonisch unter 03904/4780 mitgeteilt werden.