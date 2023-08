Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Fahren, die am vergangenen Wochenende in Meißenheim stattfanden, holte sich Tom Stottmeister (Bösdorf) mit Luka in der Klasse U25 der Einspänner Silber. Damit ist er, wie schon im Jahr zuvor, erneut Deutscher Vize-Meister.

Foto: Hannah Strumpf