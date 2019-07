Der 1. FC Oebisfelde lädt vom 7. bis 11. August zur 28. Sportwoche ein.Ein Programm voller Sport und Unterhaltung.

Oebisfelde l Wettkämpfe und ein vielschichtiges Drumherum bieten Sportlern, erwachsenen Besuchern wie jüngsten Gästen unterhaltsame wie abwechslungsreiche Erlebnistage, kündigt der FC-Vorstand um Vorsitzenden Matthias Polep an. In den vergangenen Jahren fanden viele hunderte Sportbegeisterte und Fans den Weg zum Sportplatz „Am Gehege“ in Oebisfelde, wo traditionell die Sportwoche veranstaltet wird. Höhepunkt in der Veranstaltungsfolge ist auch diesmal der Familientag.

Die offizielle Eröffnung der Sportwoche findet am Mittwoch um 18 Uhr mit dem Warm-up der Frauen und Mädchen der Zumba-Sparte statt. Um 18.30 Uhr wird dann das Freundschaftsspiel der gastgebenden Herren-Fußballmannschaft gegen die SG Lapautal aus Niedersachsen angepfiffen.

Darts-Partien am zweiten Tag der Sportwoche

Der zweite sportliche Tag wird am Donnerstag, 8. August, von der ersten Mannschaft der Darts-Sportler des Vereins im Leistungsvergleich mit den „Bulldragons“ aus Rätzlingen eröffnet. Ab 19 Uhr steigt das Testspiel der Fußballherren: Der 1. FC Oebisfelde ist Gastgeber gegen die SG Bösdorf/Etingen/Rätzlingen II.

Traditionell am Freitag geht die Saisoneröffnung der Nachwuchsmannschaften des Vereins über die Bühne: Um 17 Uhr werden die Juniorenteams, deren Trainer und Übungsleiter der Öffentlichkeit vorgestellt. Um 18 Uhr startet das Großfeldturnier der A-Jugendmannschaft um Pokale und Geldpreise. Zeitgleich laden die Freizeitkicker des Vereins zu einem Kleinfeldturnier ein. Zeitgleich steht ein Testvergleich der zweiten Dart-Mannschaft gegen den 1. DC Eimersleben um 19 Uhr an.

Bestes Veranstaltungsprogramm wird im Verlauf des Familientags am Sonnabend ab 10 Uhr geboten: Die jüngsten Kicker spielen ab 10 Uhr um Medaillen und Pokale. Zum Rahmenprogramm gehört das Kinderfest von 11 Uhr bis 14 Uhr. Diese Attraktionen beinhalten auch die Angebote der Sportjugend Börde, die eine Traktor-Riesenrutsche, eine Balance-Hüpfburg sowie einem ultragroßen Dart aufbieten.

Außerdem ist der Partnerverein des 1.FC Oebisfelde, der VfL Wolfsburg, mit seinem Fan-Mobil zu Gast beim Familientag. Dazu gehören dann auch Infos über den Verein, ein Geschicklichkeitsparcours und eine Ausstellung über den Vfl Wolfsburg.

Erwartet werden wiederum Armwrestler aus Wolfsburg, die ihren Sport präsentieren werden. Auch Jürgen Ahlschläger wird seine Feldküche wieder anheizen, um ab 11.30 Uhr die erste Erbsensuppe mit oder ohne Bockwurst zu kredenzen. Zum ersten Pflichtspiel der Saison kommt es dann um 15 Uhr. Im Rahmen der Ausscheidungsrunde des Bördecup-Pokals treffen der 1. FC Oebisfelde (Kreisliga) gegen SV Gutenswegen/Klein Ammensleben (Kreisoberliga) aufeinander.

Partnerschaft mit dem 1. FC Magdeburg

Im Verlauf des Nachmittags erfolgt zudem die Enthüllung einer zweiten Partnerschaftstafel. Seit Mai 2019 sind die Allerstädter auch offizieller Partnerverein des 1. FC Magdeburg. Ob prominente Gäste aus der Landeshauptstadt vor Ort sein werden, steht noch nicht fest.

Das Darts-Turnier für Jedermann, das in den letzten beiden Jahren neu ins Programm aufgenommen worden war, beginnt um 18 Uhr. Jeder Interessierte kann daran teilnehmen und sollte sich bis spätestens 17.45 Uhr in die Teilnehmerliste eingetragen haben. Bei einem großen Andrang kann dieses beliebte Turnier schon etwas länger dauern. Im Jahr 2018 stand der Sieger und damit der Gewinner eines üppigen Preisgeldes erst um 23.30 Uhr fest.

Am Abschlusstag der Sportwoche sind nochmals zwei Fußball-Leckerbissen im Kalender der Sportwoche angesagt. Um 11 Uhr erwarten die C-Junioren vier Gastmannschaften zum Großfeldturnier. Zeitgleich trägt die Frauen-Mannschaft des 1. FC Oebisfelde ein Kleinfeldturnier aus. Auch hier sind mindestens fünf Teams am Start und als Lohn für die Mühen warten Pokale und Geldpreise. Der Sonntag klingt mit Musik und dem gemeinsamen Resümieren der fünf Tage aus.

Wie der FC-Vorstand versichert, werden an allen Veranstaltungstagen Bratwurst und Nackensteaks sowie Erfrischungsgetränke durchgängig angeboten.