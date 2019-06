Diese dreitägige Festfolge spiegelte in typischer Art und Weise den Stellenwert der seit 90 Jahren bestehenden Feuerwehr Breitenrode wider.

Breitenrode l Die Wehr Breitenrode ist der Kümmerer im Dorf. Die Gemeinschaft sorgt seit neun Jahrzehnten für Schutz bei Brand und Gefahr, sorgt aber ebenso für zur Tradition gewordene Veranstaltungen im Dorf. Darauf, was die Feuerwehrkameradschaft Breitenrode auszeichnet, ging Bürgermeister Hans-Werner Kraul in seinen Grußworten beim Festakt am Sonnabend ein. Er verwies auf diese besonderere Garantenstellung gegen Brand und als Hüter der öffentlichen Gefahrenabwehr, in einem Atemzug aber auch mit der Pflege des dörflichen Gemeinwohls auf hohem Niveau. Der höchste Repräsentant der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen drückte aus, dass die Feuerwehr Breitenrode ein Kümmerer ist, der sich durch die Verlässlichkeit seit vier Menschengenerationen ausgezeichnet hat und weiterhin als verlässlicher Partner des Feuerwehrwesens innerhalb der Kommune gilt.

Der Bürgermeister erklärte, dass die Feuerwehr Breitenrode ein entscheidender Stützpfeiler für die Kommune ist. In dem neuen Feuerwehrkonzept, das derzeit vor der Einführung steht, „spielt die Breitenroder Wehr eine wichtige Rolle“.

Was zudem für den hohen Stellenwert der Wehr zum Tragen kommt, so Kraul, ist die Tatsache, dass „hier die Zeichen der Zeit erkannt wurden und viel Engagement in die Nachwuchsförderung gesteckt wurde und wird“.

Bilder Der ganze Stolz der Breitenroder Feuerwehr ist die Nachwuchsabteilung. Diese Feuerwehrjugend wurde offiziell im Jahre 1994 gegründet, doch solcher Nachwuchs...



Als Helfer in der Not und für beste Unterstützung des Reit- und Fahrvereins Breitenrode dankten Uschi Emmerich-Elsner und Ehemann Uwe (links) der...



Ehrentafel und -urkunde für die Ortsfeuerwehr

Dem stimmte auch Stadtwehrleiter Frank Hartwig zu, und der in Vertretung der Kreisverwaltung Börde und des seit April diesen Jahres zum Kreisbrandmeister (KBM) gewählte Matthias Schumann aus Farsleben. Hartwig überreichte an Breitenrodes Wehrleiter Hartmut Schmidt die KBM-Ehrentafel und Landkreis-Ehrenurkunde. Bevor Hartwig seinen Feuerwehrkameraden Schmidt für dessen 40-jährige aktive Feuerwehrmitgliedschaft auszeichnete (siehe Info-Kasten), überreichte er einen sogenannten Knisterumschlag der Nachbarwehr Oebisfelde.

Das blieben aber nicht die einzigen Geschenke und lobenden Worte für die Breitenroder Freiwilligen. Abordnungen aller benachbarter Feuerwehren aber auch die Vereine aus dem Ort, wie der Reit- und Fahrverein, von der Heimatstube und von der Blaskapelle, die einst aus der Ortsfeuerwehr hervorging und sich 2016 herauslöste, gratulierten herzlich wie persönlich.

Ortswehr zählt aktuell insgesamt 120 Mitglied

In Anbetracht der hochsommerlichen Temperaturen beließ es Ortswehrleiter Schmidt bei einem Rückblick auf die jüngere Vergangenheit der derzeit aktuell aus 120 Mitgliedern, davon 28 Einsatzkräfte, bestehenden Wehr. In der Kinderfeuerwehr gibt es vier jüngste Nachwuchskräfte und in der Jugendabteilung sind es neun Mädchen und Jungen. Schmidt bezeichnete den in seiner Amtszeit offiziell gegründeten Nachwuchs, der seit 25 Jahren besteht, als Stolz der Breitenroder Feuerwehr.

Im Protokollbuch der Feuerwehr heißt es über die Gründung: „Am 9. November 1929 war durch den Ortsvorsteher Albert Stottmeister eine Versammlung zwecks Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr nach der Schernikauschen Gastwirtschaft einberufen worden. Nachdem man einen Vortrag des Kreisbrandmeisters Linack aus Gardelegen angehört und eine lebhafte Aussprache wegen der Gründung erfolgt war, wurde von den anwesenden Gemeindevertretern die Ausrüstung der zu bildenden Wehr in Aussicht gestellt. Daraufhin erfolgte die eigenhändige Unterschrift der Männer, die gewillt waren, der Wehr beizutreten.“ Das waren insgesamt 34 Bürger.

Das Fest zum 90-jährigen Bestehen startete bereits am Freitag mit einem öffentlichen Tanzvergnügen im Festzelt. Nach dem offiziellen Festakt mit anschließender Kaffeetafel für die Breitenroder und Gäste folgte am Sonnabend die zweite Tanznacht, diesmal mit „DJ Lutz“. Und auch der Ausklang dieser 90-Jahr-Feierlichkeiten war ein musikalischer. Die Blaskapelle Breitenrode unterhielt melodienreich beim sonntäglichen Frühschoppen.