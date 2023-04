Oebisfelde/Weferlingen - Der Nordwesten Sachsen-Anhalts, so auch der Drömling, ist eines der am stärksten vom Eichenprozessionsspinner befallenen Regionen. Besonders in der Region um Buchhorst hatte die Schmetterlingsraupe in den vergangenen Jahren große Schäden hinterlassen und die Lebensqualität eingeschränkt und die Gesundheit der Einwohner gefährdet.

