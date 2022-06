Geschäftsaufgabe Foto Warnecke in Oebisfelde schließt nach 44 Jahren seine Türen

Wer jetzt in Oebisfelde noch Passfotos für einen neuen Ausweis oder Führerschein braucht, sollte sich beeilen. Denn nach 44 Jahren schließt Lydia Warnecke zum 8. Juli ihr gleichnamiges Fotohaus in der Langen Straße in Oebisfelde. Lange hoffte die Bösdorferin auf einen Nachfolger. Vergebens.