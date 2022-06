Fest der Vereine Gänsehaut und ganz viel Musik in Breitenrode

Vor 55 Jahren wurde die Blaskapelle Breitenrode gegründet. Ein Grund zum Feiern. Und genau das taten die Musikanten am Wochenende. Zusammen mit befreundeten Kapellen aus der Region brachten sie ordentlich Schwung in das Festzelt am Dorfteich in Breitenrode.