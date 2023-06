Heimatverein Geschichte in Oebisfelde: Graffiti-Kunst statt Schmierereien

Immer wieder hat es in Oebisfelde Ärger wegen illegaler Graffiti-Schmierereien gegeben. Die Trafostation an der Burg ist hingegen ein in Auftrag gegebenes Graffiti-Kunstwerk. Wer das Heimatmuseum möchte, wird ab sofort von zwei Torwächtern begrüßt. Heimatvereinsvorsitzender Ulrich Pettke erzählt, wie es zu dieser Idee kam.