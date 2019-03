Es bleibt noch viel aufzuarbeiten und zu tun für die Mitarbeiter des Unterhaltungsverbands Obere Ohre im Schaubezirk Oebisfelde.

Oebisfelde l Das stellte die Schaukommission fest. Im Verlauf der Frühjahrsbereisung wurden die Regionen Breitenrode, Wassensdorf, Weddendorf, Niendorf/Bergfriede und Teile von Gehrendorf inspiziert. Eine positive Feststellung war ein funktionierendes Wasserregime in diesem Gebietsbereich. Eine besonders erfreuliche Tatsache für die Schaukommission, die wohl in dieser bewährten Zusammensetzung nicht mehr zusammenfinden wird. Wie der Geschäftsführers des Unterhaltungsverbands Obere Aller, Hagen Müller, gegenüber der Volksstimme informierte, wird im Verlauf der kommenden Verbandsversammlung eine neue Kommission gewählt – ein Termin steht allerdings noch nicht fest.

Die Gesamtsituation beim Wasservorkommen hat sich seit dem vergangenen Jahr leicht erholt. In der Jahresbilanz blieb die Niederschlagsmenge mit gesamt 410 Millimetern um 180 Millimeter niedriger als der amtlich angenommene Durchschnittwert. Dank der reichlichen Mengen in diesem Frühjahr von 140 Millimetern, verbesserte sich diese Bilanz leicht, blieb aber defizitär. Damit sich die Grundwassersituation aber weiter aufstocken kann, sind derzeit die Stauanlagen auf maximale Höhe gestellt, was die zahlreichen Wasser- und Nässestellen in der Natur erklärt, erläuterte Müller.

Dass diese Wassersituation nicht unbeobachtet bleibt, erfuhr Müller kürzlich, als sich Besuch von einem benachbarten niedersächsischen Unterhaltungsverband anmeldete. Dort werden Überlegungen angestellt, wie Grundwassermengen geschont werden können. Dort wird nämlich von der Landwirtschaft beregnet. Das Stauregime beim UV Obere Ohre schätzten die niedersächsischen Kollegen durchaus als wirkungsvolle Alternative ein. Müller dazu: „Es ist doch auch eine Bestärkung unserer Bemühungen, wenn das eigene, über Jahrzehnte bewährte System favorisiert wird.“

Bilder Staustufe am ehemaligen Schöpfwerk Buchhorst: Nicht nur dort wird derzeit der Wasserabfluss reduziert, damit ein Anstieg des Grundwassers ermöglicht. Foto:...



Zurück zur aktuellen Gewässerschau: Die Kommission hielt im Protokoll insgesamt 31 Orte fest, wo bauliche wie pflegerische Maßnahmen erforderlich sind – 13 davon stammten noch aus 2018. Die Gründe dafür liegen teils in der landwirtschaftlichen Fruchtfolge, behördlichen Klärungen, aber insbesondere auch am eigenen Personal, dass am Limit arbeitet, weiß Müller nur zu genau.

Der Arbeitsaufwand und die Kosten für die Schadensregulierung dafür addieren sich auch weiterhin durch Biberschäden, verweist der UV-Geschäftsführer auf das Dauerthema schlechthin. Zwar konnten von den 135 Biberbauten im vergangenen Jahr 109 aus der Natur entnommen werden und sechs erhielten eine Drainage, doch allein schon der Abtransport der Bautenüber-reste, um die sofortige Wiederansiedelung der Biberfamilien zu vermeiden, stellt den Unterhaltungsverband immer vor arbeitsintensiven Aufgaben.

Wenngleich keine Entlastung im praktischen Sinne, so hofft Müller nun auf die finanzielle Unterstützung durch das Land Sachsen-Anhalt. Von dort wurde ein Förderprogramm rückwirkend für 2018 aufgelegt, dass den Unterhaltungsverband auf rund 40 000 Euro hoffen lässt – immerhin knapp 50 Prozent der verzeichneten Schadensumme in 2018.

Die Schäden durch Nutrias halten sich in überschaubaren Grenzen, befindet Müller. Allerdings wäre es eine wirkungsvolle Unterstützung, wenn die Jägerschaft diesen rattengleichen Nager stärker bejagen würde, da örtlich doch nennenswerte Schäden an Ufersäumen zu beobachten sind. Der Verbandsversammlung will Geschäftsführer Müller vorschlagen, zu überlegen, ob für erlegte Nutrias nicht eine Prämie gezahlt werden sollte. Beispiele existieren bei UV-Verbänden der Altmark, wo beispielsweise 3 Euro je erlegtem Tier gezahlt würde. In Niedersachsen soll diese Summe sogar vereinzelnd 6 Euro betragen. Gleichzeitig müsse aber auch eine Lösung für die Kadavernentsorgung her.