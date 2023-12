Seit März baut eine Firma das marode Gründerzeithaus am Schildplatz um. Nach nur neun Monaten ist das Projekt zum großen Teil fast abgeschlossen und zehn Wohnungen im Herzen von Oebisfelde komplett energetisch saniert.

Gründerzeithaus in Oebisfelde: Von einer Schrottimmobilie zum echten Hingucker

Vor wenigen Monaten noch eine Ruine, hat sich das Haus am Schildplatz wieder in ein imposantes Gebäude verwandelt. Im Juni

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oebisfelde. - Der Umbau des imposanten Gebäudes am Schildplatz geht gut voran. Nichts erinnert mehr an eine Schrottimmobilie. Von außen erstrahlt das Gründerzeithaus bereits in neuem Glanz. Auch im Inneren hat sich einiges getan. Sechs Wohnungen sind komplett saniert, vier weitere sollen bis Ende des Jahres fertig sein.