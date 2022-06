Grünes Band: Lizenz zum Naturführer in der Oebisfelder Burg verliehen

Das Grüne Band entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ist ein Paradies der Natur. Es verbindet auf einzigartige Weise Natur, Kultur und Geschichte. Diese Einmaligkeit lässt sich bei einem Besuch am besten erleben, denn jetzt führen Ehrenamtliche auf dem einstigen Todesstreifen durch das Feuchtgebiet.

Fred Braumann (r.), Leiter des Biosphärenreservates Drömling, überreicht Zertifikate an Martina Neßwetter (v.l.) aus Breitenrode, Nico Ludwig aus Böckwitz, Peter Laube aus Klötze und Birte Groneberg aus Oebisfelde. Die vier Natur- und Landschaftsführer haben erfolgreich eine Extra-Ausbildung für das Grüne Band absolviert.

Oebisfelde - Eine Perlenschnur an Lebensräumen mit einer beeindruckenden Vielfalt an Pflanzen und Tieren schlängelt sich am Grünen Band von der Ostsee bis nach Bayern. Das „Land der tausend Gräben“ zählt zum Grünen Band, denn es trennte früher die deutsch-deutsche Grenze. Fast 40 Jahre lang war Deutschland geteilt. Die Grenze wurde mit hohen Mauern, Stacheldraht und Wachtürmen streng bewacht. Gleichzeitig gab sie der Natur eine Atempause.