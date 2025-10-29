Die traditionelle Grünkohlwanderung durch den Drömling steht bevor und die Mitglieder des Rätzlinger Schützenvereins hoffen auf sonniges Wetter.

Bei der Grünkohlwanderung im vergangenen Jahr gab es perfektes Wetter. Auch dieses Jahr hoffen alle auf einen sonnigen Marsch durch den Drömling.

Rätzlingen. - Der Rätzlinger Schützenverein lädt auch in diesem Jahr wieder zur traditionellen Grünkohlwanderung ein. Los geht es am Sonntag, 2. November, um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte „Goldene Gans“. Nach einer kurzen Ansprache startet die Gruppe gegen 10 Uhr in Richtung Drömling.

Das Wetter bestimmt die Route durch den Drömling

Je nach Wetterlage werden unterschiedliche Routen und Streckenlängen angeboten. Unterwegs sorgen kleine Pausen mit einer Stärkung für gute Laune. Nach der Rückkehr ins Schützenheim wartet das traditionelle Grünkohlessen mit Bregenwurst auf die Teilnehmer. Für alle, die lieber auf Fleisch verzichten, gibt es eine Alternative mit Nudeln und Tomatensauce. Am Nachmittag wird ein Kuchenbasar mit selbstgebackenem Kuchen angeboten. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Vereins zugute.

Lesen Sie auch: So werben Vereine in Rätzlingen neue Mitglieder

Die Teilnahme an der Wanderung kostet 15 Euro. Wer nur zum Essen kommen möchte, zahlt 10 Euro. Informationen zur verspäteten Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer 0173/98 69 351 bei der Vereinsvorsitzenden Janett Segeler. Die Vorfreude auf die diesjährige erste Wanderung unter den Schützen ist groß.