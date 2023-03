Seit 13 Jahren pflegen die Bewohner in der Oebisfelder Telemannstraße eine Tradition – ihr jährliches Straßenfest. Was einst aus einer Laune heraus entstand und klein begann, ist heute etwas Großes und weit mehr als nur ein Fest.

Gute Nachbarschaft – in der Oebisfelder Telemannstraße wird sie gelebt

Oebisfelde - In den 1990ern wurden Straßenfeste regelmäßig gefeiert. In Dörfern, Neubaugebieten und Städten. Spontan stellten die Bewohner Tische und Stühle raus, jeder brachte etwas zu Essen oder Trinken mit. In der Oebisfelder Telemannstraße haben die Bewohner diese alte Tradition wieder aufleben lassen.