Es gibt viel Neues in den Ausstellungsräumen der Heimatstube Breitenrode zu entdecken. Ein Themenschwerpunkt wird die Grenzöffnung sein.

Breitenrode l Schon immer war die Heimatstube Breitenrode ein Ort, an dem der Betrachter von Schauwänden und Exponaten ganz dicht mit der jüngeren deutsch-deutschen Geschichte in Berührung kommen musste. Günter Bruhn, Karsten Hoth und viele andere Unterstützer haben zusammengetragen, was sie und vor ihnen andere Einwohner erlebt haben. Darüber berichten Schauwände, Fotografien, Exponate und Dokumente.

Die DDR-Epoche in dem Dorf, das in der direkten Sperrzone lag, füllt allein zwei große Schauwände. Fotos von Begegnungen mit den Grenztruppen, meist bei Gesprächen mit Breitenrodern entstanden, reihen sich gleich neben solchen, die in den unübersichtlichen Zeiten unmittelbar vor der Grenz-öffnung am 23. Dezember 1989 um 6 Uhr morgens entstanden waren.

Realitätsnah wird zum Saisonauftakt am 1. Mai um 14 Uhr ein Stacheldrahtzaun präsentiert. Das Grundmaterial hatte der Buchhorster Klaus Gerike in der Nähe des Grenzverlaufs gefunden und der Heimatstube überreicht: eine Rolle Stacheldraht, nachweisbar aus den Beständen der NVA-Grenztruppen.

Neu in der Ausstellung

Und noch einen neuen stummen Zeitzeugen kann Günter Bruhn ausstellen: Einst prangte das Schild „LPG Rosa Luxemburg“ über einem Hinweiskasten im Ort. Nun hat es ein Rühener wieder der Heimatstube übergeben. Ebenfalls neu in der Ausstellung ist eine Hinweistafel in englischer, französischer, russischer und deutscher Sprache, die auf ein Durchfahrtsverbot hinweist.

Wer sich für die jüngere Geschichte von Breitenrode interessiert, dem empfiehlt Bruhn die Chronik von Karsten Hoth. Es ist die Visitenkarte des Ortes, meint Bruhn.

Noch in der Vorbereitung ist ebenfalls eine Präsentation von Exponaten, die weit in die Geschichte von Kaltendorf zurückreicht. Diese Stücke wurden einst an Bruhn übergeben. Nun aber sollen sie nach der Saisoneröffnung am 1. Mai wieder an ihre angestammte Stelle in der Nicolaikirche zurückkehren, kündigt Bruhn an. Zur Saisoneröffnung wird es wieder den Hoftag geben, die Musikkapelle Breitenrode spielt auf und die Kaffeetafel wird bestens bestückt sein.