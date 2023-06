Dorfgeschichte Heimatverein Döhren erhält Geräte zur Flachsbearbeitung aus Breitenrode

In Breitenrode als auch im nur halb so großen Döhren gibt es Heimatstuben. Aus Breitenrode erhielten die Döhrener jetzt historische Geräte zum Brechen, Schwingen und Hecheln. In Döhren wissen Heimatfreunde noch heute, wie der Flachs auch schon vor zwei Jahrhunderten das Leben im Dorf bestimmte.