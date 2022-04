Vernetzungstreffen Heimatverein Oebisfelde wünscht sich mehr Zusammenarbeit

Bereits zum zweiten Mal hat der Oebisfelder Heimatverein am Vernetzungstreffen des „Grünen Bandes“ teilgenommen. Nach Abbenrode im vergangenen Jahr ging es am Sonnabend nun nach Böckwitz. Genauer gesagt in das Museum dort.