Eine Bürgerinitiative kämpft seit Jahren gegen eine Vergrößerung des bestehenden Mastbetriebes. Jetzt gibt es einen ersten Teilerfolg. Was Hödinger jetzt wissen müssen.

Oebisfelde - „Es stinkt zum Himmel in Hödingen!“ Bei der Durchfahrt des kleinen Ortes sei es üblich, die Scheiben hochzukurbeln, damit der Güllegestank nicht ins Auto dringe. So kennt es Christiane Weske von der Bürgerinitiative Hödingen. Zusammen mit ihrem Mann Henry Weske, der ehrenamtlich als Sprecher der Initiative aktiv ist, nahm die stellvertretende Bürgermeisterin von Hödingen als Gast an der außerordentlichen Stadtratssitzung teil.