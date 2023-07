So wie hier auf der Magdeburger Straße in Grasleben donnern auch durch Walbeck und Weferlingen die Lkw.

Grasleben/Weferlingen - Dabei sah alles so vielversprechend aus. Nach jahrelangem Hin und Her zogen Grasleben und Weferlingen endlich an einem Strang, sprachen sich gemeinsam für eine Südumgehung aus. Die Verkehrsministerien in Magdeburg und Hannover sagten eine Bedarfsplanung zu. Jetzt teilt das Land Niedersachsen mit, dass eine Finanzierung der Ortsumgehung aus Landesmitteln „aktuell nicht möglich“ ist. Bedeutet das nun das Aus?