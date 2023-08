Diebe haben aus einem Stall in Oebisfelde 14 Hühner und einen Hahn geklaut. Die Besitzer erkennen ihre Tiere auf einem Foto in der Volksstimme wieder und fahren zu der Stelle bei Bösdorf, wo eine Spaziergängerin Tage zuvor die Legehennen entdeckt hatte. Dort finden sie nur noch eines der Hühner tot auf.

Oebisfelde/Bösdorf - Die frei laufenden Hühner, die eine Spaziergängerin am Freitag an der L 24 zwischen Bösdorf und Rätzlingen sah, wurden wahrscheinlich Tage zuvor aus einem Stall in Oebisfelde gestohlen. Auf einem Foto in der Zeitung entdecken die Besitzer das tierische Diebesgut wieder.