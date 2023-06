Betreuungsangebot Im Jugendtreff in Oebisfelde ist nichts mehr los

Eine große Villa, drei Etagen: An Platz mangelt es der Jugendbegegnungsstätte in Oebisfelde nicht. Was fehlt, sind die, für die dieser Treff gedacht ist: die Jugendlichen. Jetzt wird nach einem neuen, kleineren Raum gesucht. Doch löst dies das eigentliche Problem – das Fernbleiben der Jugend?