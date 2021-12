Impfbus des Landkreises Börde in Oebisfelde-Weferlingen

Oebisfelde/Weferlingen - Am Dienstag, 28. Dezember, macht der Impfbus des Landkreises Börde Station in Weferlingen. Das mobile Impfteam steht in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr am Netto-Markt, An der Zuckerfabrik 2, bereit.

Am Dienstag, 4. Januar, steht der Bus von 9 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz Netto in Oebisfelde. Im Bus werden Corona-Schutzimpfungen (Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen) ohne Termin angeboten. Von daher kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Folgende Unterlagen sind mitzubringen: Chipkarte Krankenversicherung, Personalausweis, Impfausweis und wenn möglich ausgefüllte Formulare. Diese sind online unter der Internetseite des Landkreises Börde abrufbar.

Für die Auffrischimpfung (Booster) werden die mRNA-Impfstoffe von BioNTech oder Moderna, unabhängig davon, welcher Impfstoff vorher erfolgte, verwendet.