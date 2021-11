Impfbus des Landkreises Börde macht Station in Oebisfelde und Weferlingen

Oebisfelde/Weferlingen - Der Impfbus des Landkreises Börde hält in der kommenden Woche auch in Oebisfelde und Weferlingen. Wer möchte, kann sich unkompliziert und ohne vorherige Terminvereinbarung den Piks für die Corona-Schutzimpfung holen.

Der Bus steht in Oebisfelde am Mittwoch, 17. November, von 8.30 bis 15 Uhr an der Sporthalle, Am Bahnhof 5. In Weferlingen macht er am Donnerstag, 18. November, in der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr am Haus der Generationen und Vereine, Gutshof 4, Station.

Durchgeführt werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen (Drittimpfung). Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. Mitzubringen sind Personalausweis, die Chipkarte der Krankenkasse, der Impfausweis sowie, falls vorhanden, Medikamentenplan oder Allergieausweis.

Der Landkreis verwaist darauf, dass nach erfolgten Erstimpfungen damit gerechnet werden muss, dass der Zweitimpftermin an einem anderen Impfstandort durchgeführt wird. Einzuhalten ist ein Abstand von drei bis sechs Wochen beim Impfstoff Biontech/Pfizer und von vier bis sechs Wochen beim Impfstoff Moderna. Gemäß Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) kann sechs Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung erfolgen.