In Rätzlingen geht es um die Wurst - und um Fleisch

Der fünfjährige Jonte Zanske visiert mit dem Lasergewehr das Ziel an.

Rätzlingen - Anlegen, zielen, abdrücken – das taten jetzt beim Schweinepreisschießen in Rätzlingen genau 100 Schützen. Das ist Rekord, denn so viele haben noch nie an diesem etwas anderen Wettbewerb teilgenommen, bei dem es nicht um Pokale, sondern Fleisch und Wurst geht.