Der Lieferant für das Schulessen an der Grundschule Weferlingen hat den Vertrag gekündigt. Damit fallen auch die Räume für die Schulspeisung weg. Wer übernimmt ab August die Lieferung und wo können die Kinder künftig essen?

Ist das Mittagessen an der Grundschule Weferlingen doch möglich?

Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat ein Problem: Der Essenslieferant HWD liefert nur noch bis zum Ende dieses Schuljahres das Mittagessen für die Schüler der Grundschule in Weferlingen.

Walbeck/Weferlingen - Es braucht eine schnelle Lösung. Sonst stehen die Kinder der Grundschule bald ohne Mittagessen da. Das wurde in der Elternversammlung am Donnerstag im Bürgerhaus in Walbeck deutlich. Mit dabei der Bürgermeister,

einige Stadträte sowie Schulleitung und Lehrer. Neben Kritik, der Stadt wurde „Blauäugigkeit“ vorgeworfen, gab es auch zahlreiche Alternativ-Vorschläge, wie zum Beispiel eine Containerlösung.