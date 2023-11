Was die Renovierung des Jugendclubs in Rätzlingen betrifft, so liegt er noch im Winterschlaf. Doch das könnte sich bald ändern.

Rätzlingen. - Wie lange das Gebäude am Sportplatz in Rätzlingen schon steht, weiß niemand so genau. Wahrscheinlich wurde es irgendwann in den 1980er Jahren errichtet, vermutet Ortsbürgermeister Udo Müller. Ein typischer Barackenbau aus DDR-Zeiten, der dem Sportverein lange als Umkleide diente. Das Dach ist noch mit Asbest gedeckt. Eine Heizung gibt es nicht. Und auch die sanitären Anlagen haben schon deutlich bessere Zeiten gesehen.