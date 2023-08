Der Vorsfelder Goran Durdic will den Jägerhof in Oebisfelde zu einer Eventlocation umgestalten. Nach über vier Jahren hat er den Bauantrag genehmigt bekommen. Doch die Investitionssumme hat sich inzwischen drastisch erhöht. Droht das Projekt zu scheitern?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oebisfelde - Einst war der Jägerhof in Oebisfelde Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Veranstaltungen. Das ist lange her. Inzwischen ist es hier sehr still geworden. Das will Goran Durdic ändern. Seine Pläne versprechen Großes. Doch es gibt Hindernisse.