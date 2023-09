Wegen Bauarbeiten an der Allerbrücke war die Ortsdurchfahrt in Walbeck Ende August für einen Tag gesperrt. Ab Oktober wird sie erneut gesperrt. Diesmal aber länger.

Buchhorst/Wassensdorf/Kathendorf/Walbeck - Autofahrer in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen brauchen derzeit vor allem eines – Geduld. Grund sind zwei Vollsperrungen an der Landesstraße (L) 22 zwischen Buchhorst und Wassensdorf beziehungsweise an der L 24 in Kathendorf. Nun kommt noch eine dritte hinzu.