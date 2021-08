Jugendliche aus Oebisfelde kehren mit Köpfen voller Erlebnisse von der Elbe zurück

Acht Jugendliche aus der evangelischen Kirchengemeinde Oebisfelde waren jetzt zu einer Radtour entlang der Elbe von Magdeburg nach Hitzacker unterwegs. Nun ist der radelnde Tross wieder zurück in der Heimat angekommen.

Oebisfelde/Magdeburg - Auf den Rädern dabei waren auch Pastor Wolfgang Schwarzer, Sozialpädagogin Birte Groneberg sowie die junge Polizistin und Rettungsschwimmerin Elisabeth Schulze. „Mit Elisabeth, die sich seit vielen Jahren in unserer Gemeinde engagiert, hatten wir eine Betreuerin der ersten Wahl“, betonte Birte Groneberg.

Zurückgekommen sind die Jugendlichen einschließlich des Erwachsenen-Trios mit Köpfen voller Erlebnisse und vor allem Erfahrungen. „Die Idee, diese Tour durchzuziehen, kam nicht von uns Erwachsenen, sondern von den Jugendlichen. Ich denke, es war, auch wenn wir hin und wieder mit Gegenwind oder Pannen wie platten Reifen zu kämpfen hatten, eine gute Idee“, freute sich die Sozialpädagogin.

Der Start erfolgte allerdings mit dem Zug. Von Oebisfelde ging es weiter nach Magdeburg. Dort standen einige Besichtigungen auf dem Programm. Unter anderem wurde auch der Dom unter die Lupe genommen. Einen Tag später erfolgte dann der Start zur eigentlichen Tour. Auf Rädern, die Sven Groneberg zuvor mit Pkw und Anhänger in die Landeshauptstadt transportiert hatte.

Knapp 56 Kilometer standen zur Premiere auf dem Plan – von Magdeburg in Richtung Ferchland. „Wir hatten Gegenwind und waren nach der Ankunft ziemlich geschafft. Die Motivation beim Aufbau der Zelte war daher entsprechend“, berichtete Birte Groneberg. „Aber es wurde besser. Auch wenn uns später bei Tangermünde der erste platte Reifen erwischte.“

Paddeln, Volleyball, Störche beobachten

Die Oebisfelder setzten bei Sandau per Fähre über die Elbe, paddelten zirka zehn Kilometer mit Kanus auf der Havel bei Havelberg und übten sich im Volleyball in Nitzow. Auch die Bildung sei nicht vernachlässigt worden. Dem Storchendorf Rühstädt statteten die Radler einen Besuch ab. Dazu die Sozialpädagogin: „Themen wie das Leben der Störche oder der Insektenschutz wurden uns in vielfältiger Weise nahegebracht.“

Zur Bildung gehörte auch die Besichtigung eines Grenzturms bei Lenzen an der Elbe. Denn die Teilung ihres Heimatlandes, ob den Grenzturm oder in ihrer einst abgeschotteten Heimatstadt Oebisfelde, kennen die Jugendlichen nur aus Erzählungen.

„Wir waren von Ort zu Ort unterwegs und haben intensive Erfahrungen erlebt. Wir wollten die Natur, Kultur, Landschaft und auch die Geschichte mit allen Sinnen wahrnehmen. Ich schätze, das ist unseren Jugendlichen gelungen. Aber auch wir Erwachsene konnten während der Tour einige neue Erfahrungen einsammeln“, fasste Birte Groneberg zusammen.

Übrigens trat ihr Mann Sven nach Ankunft im niedersächsischen Hitzacker noch einmal in Aktion. Er transportierte die Räder wieder zurück nach Oebisfelde.

Die Jugendlichen waren nicht nur mit dem Rad unterwegs, sondern auch mit dem Kanu. Sie paddelten auf der Havel bei Havelberg. Foto: Kirche Oebisfelde