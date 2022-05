Ehrenamt Kaputtes Museumsdach und Kleinannahmestelle in Oebisfelde im Fokus

Das Museumsdach der Burg in Oebisfelde weist starke Schäden auf. Bauingenieurin Christiane Schütrumpf erklärt auf der Ortschaftsratssitzung, warum kleine Reparaturen nicht mehr ausreichen. Ein weiteres Thema an diesem Abend: Anwohner-Beschwerden wegen der Kleinannahmestelle am Breiten Weg.