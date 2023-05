Walbeck - Einmal im Jahr lädt die Freiwillige Feuerwehr Walbeck zum Tag der offenen Tür ein. Der Katastrophenschutz des Landkreises Börde nutzte die Gelegenheit, um zu zeigen, was heute an moderner Technik zum Einsatz kommt. Und so mancher Besucher wird sich dabei an frühere Science-Fiction-Filme erinnert haben. So waren Drohnen einst noch pure Fantasie von Autoren. Heute sind sie real und können Erstaunliches.

