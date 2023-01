Gastronomie Kein Nachfolger für Gasthaus An der Aller in Oebisfelde in Sicht

Seit Oktober 2020 ist das Gasthaus An der Aller in Oebisfelde dicht. Seitdem sucht Angelika Bartels einen Nachfolger für das einst so beliebte Ausflugslokal, das mitten im Herzen der Allerstadt liegt.