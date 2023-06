Sportvereine müssen mit der Zukunft gehen. Und die ist digital. Welche Chancen in der Onlinewelt liegen, zeigt der MTV Weferlingen.

Kicker des MTV Weferlingen setzen verstärkt auf Facebook, Instagram und Co.

Weferlingen - Früher machten die Sportvereine mit Flyern auf sich aufmerksam. Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Viele Menschen, vor allem Jüngere, informieren sich online. Wer heute jemanden erreichen will, muss im Netz zu finden sein. So wie der MTV Weferlingen, der jetzt verstärkt auf Facebook, Instagram und Co. setzt.