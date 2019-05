Die vielen Besucher des Sommerfestes der Oebisfelder Kindertagesstätte (Kita) Regenbogenland sorgten für Volksfeststimmung.

Oebisfelde l Vorweg: Knappe 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn wurde es Freitagnachmittag durch den Besucherzustrom der mit Autos, Rädern und auch per Fußmarsch ankommenden Besucher eng auf dem Abschnitt der Stendaler Straße. Parkende Autos und Insassen, die zur Fahrbahnseite ausstiegen, verengten die Fahrbahn. Viele Passanten überquerten dort die Straße. Autofahrer, die auf diesem auf Tempo 30 beschränkten Abschnitt vorankommen wollten, mussten Geduld aufbringen, immer mal wieder erst den Gegenverkehr passieren lassen. Doch nicht alle brachten diese Geduld auf. So kam es zu brenzligen Situationen.

Zum Sommerfest: Die einzigen brenzligen Minuten dabei gehörten fest zum Veranstaltungsablauf: Hoch oben aus einem Fenster erschallten, überraschend für die Besucher wie Kita-Kinderschar, laute Hilferufe. Kita-Leiterin Petra Adamietz schien offenbar in Not geraten zu sein. Diese Notlage war aber schnell vom Publikum durchschaut – eine Schauübung der Feuerwehr mit dem Drehleiterfahrzeug wurde dann entspannt verfolgt.

Mit den Möglichkeiten der modernen Spezialleiter wurde der Rettungskorb bis an den Fenstersims per Handsteuerung hydraulisch vorgeschoben. So konnte die Kita-Leiterin das „brennende Haus“ risikolos verlassen. Für die Zuschauer war es eine Riesengaudi. Petra Adamietz selbst hatte aber schon „Flugzeuge im Bauch“. Doch im Beisein ihrer Retter fühlte sie sich stets gut aufgehoben.

Bilder Das Team der Bambini-, Kinder- und Jugendfeuerwehr Oebisfelde zeigte eindrucksvoll seine Möglichkeiten für altersgerechte unterhaltsame wie lehrreiche...



Für die Zuschauer war es eine Riesengaudi, als Kita-Leiterin Petra Adamietz „gerettet“ wurde. Sie selbst hatte aber schon „Flugzeuge im...



Viel Applaus und stolze Eltern

Die Mädchen und Jungen der Kita-Schar hatten vor dieser Schauübung ebenfalls einen Riesenapplaus einheimsen können. Die Jüngsten im Bunde begrüßten die vielen Gäste, darunter selbstverständlich viele auf den Nachwuchs besonders stolze Eltern und Großeltern, mit einem Liederreigen, passend zum Thema Feuerwehr. Es folgte eine Eigeninszenierung der Kinder, die schon bald die Kita in Richtung Grundschule verlassen werden. Getreu der Hannes- Hüttner-Kinderbuchvorlage „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ präsentierten sie mit Unterstützung der Erzieherinnen ein unterhaltsames Musical rund um die stete Einsatzbereitschaft der Feuerwehren. Besonders das Ausrücken mit den selbstgebastelten Einsatzfahrzeugen erhielt Szenenapplaus vom Publikum.

Was bei der Oebisfelder Bambini-, Kinder- und Jugendfeuerwehr so alles erlebt werden kann, das präsentierten Mädchen und Jungen dieser Nachwuchsabteilung. Sie stellten ihr „Brandhaus“ vor, berichteten über die vielfältigen Freizeitangebote, aber auch über ihre persönliche Motivation, bei der Feuerwehr mit dabei zu sein. Wer von den Standbesuchern mochte, der erhielt auch noch frisch zubereitetes Popcorn dazu.

Die erwachsenen Gäste des Sommerfestes der Kita Regenbogenland nutzen die Gunst der Stunde, bedienten sich am üppigen Kuchenbüfett und an der Auswahl, die auf dem Grill brutzelnd schon von Weitem Geschmack auf Deftiges bereitete. Der Erlös der Einnahmen kommt der Kita zu Gute.