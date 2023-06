Hundekot auf Fußwegen, Spielplätzen und Grünflächen sorgt in der Stadt Oebisfelde-Weferlingen immer wieder für Ärger. Die Kommune will nun schärfer gegen die Verursacher vorgehen.

Ärger in Oebisfelde

Foto: vs

Wer kennt ihn nicht, den Tritt ins zu Weiche? Bei meinem Termin am Oebisfelder Dämmchen musste ich gar nicht nach unten schauen, instinktiv wusste ich, dass nun die Hinterlassenschaft eines Hundes an meinem Schuh klebt. Und schon kroch mir der übelriechende Gestank in die Nase. Automatisch überkam mich ein Würgereiz.