Einsamkeit im Alter trifft immer mehr Menschen. Auch in Oebisfelde. Uwe Schulz und Angelika Odenbach wollen die Senioren aus dieser Isolation holen. Die beiden haben auch schon einen Plan, wie sie die Rentner hinter dem Ofen hervorlocken wollen.

Veranstaltungen, wie Tanztee oder Spielnachmittage, sollen wieder öfter in Oebisfelde stattfinden.

Oebisfelde - Uwe Schulz ist in Oebisfelde kein Unbekannter. Seit Jahren engagiert er sich in der Stadt für Menschen, mit denen es das Leben nicht immer gut gemeint hat. Jetzt plant der couragierte Mann ein weiteres Vorhaben. Schulz will die Senioren aus der Isolation holen. Und hat dazu die Seniorenbeauftragte Angelika Odenbach mit ins Boot geholt.