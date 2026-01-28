Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus ist unter anderem der Niederländer Cor Bart zu Gast in der Alten Marktschänke in Walbeck und erzählt von den Schicksalen der Menschen, die aus seinem Heimatort nach Deutschland verschleppt wurden.

„Lach, oder wir schießen“: Auch Niederländer waren unter den Zwangsarbeitern im Walbecker Lager „Gazelle“

Cor Bart erforscht seit langem ehrenamtlich die Verschleppung von Bürgern seiner niederländischen Heimatstadt Beverwijk nach Walbeck und in andere Lager.

Walbeck. - In der Alten Marktschänke am Marktplatz in Walbeck fand am Dienstag Abend zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus eine Veranstaltung zur Erinnerung an das ehemalige KZ-Außenlager „Gazelle“ statt. Eingeladen hatten die Evangelische Kirchengemeinde Walbeck gemeinsam mit dem Verein für Walbecker Geschichte und Heimatpflege.