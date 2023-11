„Laterne, Laterne... “ - Martinsfest zieht in Oebisfelde zahlreiche Besucher an

Oebisfelde. - Vielerorts wurde am Wochenende wieder St. Martin gefeiert. Auch in Oebisfelde. Dort hatten am Freitag die Kindertageseinrichtungen gemeinsam mit der Kirchengemeinde Oebisfelde und dem Institut Lebensnah eingeladen.

„Laterne, Laterne, ... “: Mit Einbruch der Dunkelheit zogen zahlreiche Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden mit bunten Laternen durch die dunklen Straßen der Allerstadt und sangen Martins- und Laternenlieder. Die Wassensdorfer Schalmeienkapelle begleitete den Zug musikalisch, die Oebisfelder Ortswehr sorgte für die Sicherheit.

Woher der Brauch stammt

Was steckt hinter dem traditionellen Laternenumzug und wer war eigentlich Sankt Martin? Martin von Tours, so sein bürgerlicher Name, lebte vor mehr als 1600 Jahren und war ein römischer Soldat. Der Legende nach soll er in einer kalten Nacht einem frierenden Bettler begegnet sein. Da er weder Brot noch Geld bei sich hatte, teilte er seinen warmen Mantel in zwei Teile und gab dem Mann eine Hälfte. Daraufhin sei ihm in der Nacht Jesus im Traum erschienen und habe seine Tat als Nächstenliebe gelobt. Jahre später wurde er als Bischof berühmt und soll viele Wunder vollbracht haben. Viele nannten ihn den „Patron der Armen“. Als er starb, trugen ihn die Menschen am 11. November mit Lichtern zu Grabe. Seitdem wird er an diesem Tag gefeiert und mit einem Laternenumzug geehrt.

Gemeinsam mit Mitarbeitern des Lebensnah-Instituts rollen die Kinder den Hörnchen-Teig aus. Foto: Antje Rein

Zur Tradition gehört auch das Verteilen von Gebäck. Und das wurde beim Martinsfest in Oebisfelde von den Kindern frisch gebacken. Dazu hatten die Mitarbeiter des Instituts Lebensnah eingeladen. Unter fachkundiger Anleitung rollten die Kinder den Teig aus, schnitten ihn zurecht und formten daraus Hörnchen. Diese legten sie anschließend auf das Backblech und schoben sie in den Ofen. Nach wenigen Minuten war das Gebäck fertig.

Danach wurden die Martinshörnchen geteilt und in Körbe gepackt. Damit machten sich die Kinder auf den Weg zum Umzug, und verteilten das Gebäck an die rund 200 Besucher.

Die Martinshörnchen wurden nach dem Laternenumzug an die Besucher des Festes verteilt. Foto: Ines Jachmann

Im katholischen Gemeindehaus gab es Kreativ- und Bastelstationen rund um St. Martin und das Thema Barmherzigkeit. Seinen Abschluss fand das Martinsfest auf dem Gelände der Kita Regenbogenland. Der Innenhof glich fast einem Weihnachtsmarkt. An zahlreichen Ständen verkauften die Erzieher der Kindergärten EinStein und Regenbogenland Speisen und Getränke.

Lagerfeuer und Geselligkeit

Heiß begehrt waren auch die warmen Waffeln. Ines Jachmann

Zum ersten Mal nach der Pandemie feierten Kirche und Kindertagesstätten wieder gemeinsam das traditionelle Martinsfest. Petra Adamietz, Leiterin der Kita Regenbogenland, zeigte sich am Ende zufrieden. Das Wetter habe fantastisch mitgespielt. Am Lagerfeuer genossen Groß und Klein den Sternenhimmel und das gemütliche Beisammensein. „Die Organisation war super. Kollegen, Förderverein und Eltern haben fleißig mitgeholfen. Die Absperrung mit Polizei und Feuerwehr für den Umzug funktionierte reibungslos. Auch die Schalmeienkapelle hatte zugesagt. Alles war perfekt.“ Lob gab es auch von den Eltern, die sich freuten, dass die Tradition gemeinsam fortgeführt wird.